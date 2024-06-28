Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evden çevreye yayılan kötü ekipleri harekete geçirirken, evin çevresinde temizlik çalışması yapıldı.

Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde E.B.’ye ait olan evden kötü kokular yayılmaya başlaması üzerine rahatsız olan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri kontrol ettikleri evin çöp ev hâline geldiğini tespit etti.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından, jandarma ve zabıta gözetiminde belediye temizlik ekibi tarafından evin çevresi temizlendi. Yüzlerce plastik şişe, onlarca çöp poşeti içerisinde kıyafetler, atık maddeler ve hurdalar olduğu görülürken, E.B.’nin ayrıldığı fakat beraber yaşamaya devam ettiği öğrenilen eşi Ş.G. çöpleri vermemek için bir süre direndi.



Evin arkasında bulunan ve kötü kokular nedeniyle yaklaşmakta zorlanılan tavuk kümesleri de temizlendi.

Ş.G., plastik şişeleri sütçünün alacağını ve diğer eşyaların hurdacı tarafından alınacağını iddia etti. Arama kararı olmamasından dolayı evin içerisine girilemezken, içerisinin tamamen atıklarla dolu olduğu görüldü.