Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 21.00 sıralarında sanayi sitesinin çöp döküm alanında çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle yakındaki biri bal paketleme tesisi olmak üzere iki kuruluşa sıçradı.

Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, belediye itfaiye araçlarının yanı sıra kamu ve özel sektörden de 150 personel, yaklaşık 50 arazöz, beton mikseri, iş makinelerinin ve tankerlerle müdahale edildi.

Binlerce teneke bal yandı

Yangın ihbarının ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yerinde takip edip, yetkililerden bilgi aldı. Vali Akbıyık, ekiplerin yoğun çabası ile yangının iki saatte kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Alevlerin sardığı fabrikada milyonlarca liralık zararın söz konusu olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, “Yangında ilk belirlemelere göre iki işletmede bulunan market ürünleri, 6 bin teneke bal, 10 ton zeytinyağı, bir kamyon, iki kamyonet, bir forklift, beş transpalet ve elektronik cihazlar yanarak zarar gördü” dedi.

Bir kişi dumandan etkilendi

Yangının bal paketleme tesisinin yakınındaki çöp dökme alanında başlayıp, rüzgârın da etkisiyle alevlerin işletmeye sıçradığı bilgisini veren Vali Akbıyık, “Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için canla başla mücadele eden ekiplerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimalini düşünmüyoruz, ancak hava rüzgârlı olduğu için ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Allah'a şükür can kaybı yok, bir kişi dumandan etkilendi” dedi.