Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinsel saldırı suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalayarak cezaevine teslim etti.
Şüpheli gözaltına alındı
Muğla genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, ‘Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Asayiş Şube ekipleri tarafından tespit edildi ve gözaltına alındı.
Tutuklanarak cezaevine teslim edildi
Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, halkın güvenliği için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.