Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, denizlerin temiz kalmasının sadece bölge için değil, tüm Türkiye ve dünya için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Muğla, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olarak bilinirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi çevre dostu projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarındaki teknelerden sıvı ve katı atıkları toplayarak çevrenin ve denizlerin temiz kalmasına katkı sağlıyor.

2023 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi atık alım tekneleri, Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarındaki teknelerden 5 milyon 758 bin 868 litre pis su, 541 bin 395 kg katı atık, 8 bin 702 litre sintine ve 3 bin 504 litre atık yağ topladı. Bu süreçte ekipler, 2 bin 458 tekneye hizmet verdi.

Başkan Aras, denizlerin korunmasının turizm açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtirken, denizlerin temiz kalmasının turizm sektörünün sürdürülebilirliği ve çevre sağlığı açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak deniz temizliği için verdikleri çabanın süreceğini ifade eden Başkan Aras, Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarındaki mavi suların korunması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.