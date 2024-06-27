Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan başkanlığında, AFAD Yerleşkesi'nde (TAMP) kapsamında deprem masa başı tatbikatı düzenlendi. Muğla İl AFAD Merkezi'nde kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı tatbikatta, olası bir deprem durumunda koordinasyonun sağlanması ve hızlı müdahale için hazırlık seviyeleri değerlendirildi.

Tatbikat, afet yönetimi ve acil durum müdahale süreçlerinin detaylı bir şekilde ele alındığı bir platform sağladı. Katılımcılar arasında bilgi alışverişi yapılarak, gelecekteki afetlere yönelik daha etkin stratejiler geliştirilmesi hedeflendi.

TAMP Deprem Masa Başı Tatbikatı, kamu kurumları arasında işbirliği ve iletişimin önemini vurgulayarak, deprem gibi afet durumlarına hazırlıklı olmanın gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Tatbikatın sonunda yapılan değerlendirmeler ve öneriler doğrultusunda, afetlere karşı hazırlık çalışmalarının sürekliliği sağlanacak ve benzer tatbikatların devamı planlanacak.