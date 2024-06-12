Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.19’da merkez üssü Marmaris açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 44,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 22.19’da Rodos Adası’nda 4,7 büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesinde hissedilen deprem nedeniyle endişeye kapılan halkın bulunduğu binalardan kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirterek “Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil” dedi.