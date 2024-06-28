Muğla Valiliği himayesinde, OPET'in koordinasyonunda yürütülen Doğaya Saygı Projesi, 2021 yılındaki orman yangınlarının zarar verdiği Milas'ın Çökertme mahallesinde önemli bir dönüşüm başlattı. Proje kapsamında, köyün ekonomik ve sosyal hayatının yeniden canlandırılması hedeflendi.

Çevresel iyileştirmeler

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk'ün liderliğinde yürütülen çalışmalarda, öncelikle köyde yaşayanların ihtiyaçları belirlendi ve mimari dokuya uygun iyileştirme projeleri başlatıldı. Köyün ana arterlerinde Arnavut kaldırımı taş kaplama ve taş duvar uygulamaları yapılarak, köyün estetik ve işlevsel altyapısı güçlendirildi. Ayrıca, köy evlerinin ve okulunun dış cephe boyaları yenilendi, çevresel iyileştirmeler yapıldı.

Tesisler açıldı

Projeye ek olarak, köydeki ekonomik çeşitliliği artırmak amacıyla çeşitli altyapı ve tesisler oluşturuldu. Köy meydanında yerel halk ve ziyaretçilere yönelik kafe ve restoranlar açıldı, bu mekanların iç dekorasyonu yöreye özgü tasarımlarla zenginleştirildi. Ayrıca, köy pansiyonu ve teras düzenlemeleri yapılarak, turizm potansiyeli artırılmaya çalışıldı.

Halk Eğitim kursları açılıyor

Eğitim alanında da önemli adımlar atan proje kapsamında, Muğla Valiliği'ne ait olan ve yenilenen bina Milas Halk Eğitim Merkezi'ne tahsis edildi. Burada, İngilizce, diksiyon, hijyen ve el sanatları gibi çeşitli kurslar düzenlenerek köy halkının beceri kazanması ve ekonomik katkı sağlaması hedeflendi. Gelecekte ise bilgisayar, işletmecilik, kırsal turizm gibi yeni eğitim programları planlanıyor.

Doğaya Saygı Projesi, sadece fiziksel iyileştirmelerle kalmayıp, bölge halkının afet bilinci ve çevre koruma konularında da eğitim almasını sağlayarak, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atmayı amaçlıyor.