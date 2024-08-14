Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın doğal güzelliklerini korumak amacıyla 220 çevre davası açtı. Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'nın güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Muğla'nın eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajları, ülkemizin en değerli turizm bölgelerinden biri olarak biliniyor. Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımlarını sürdürüyor ve doğaya zarar verebilecek düzenlemelere karşı hukuki mücadelesini artırıyor. Son açılan davalarla birlikte çevre dava sayısı 220'ye yükseldi.

"Gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakmak için çalışıyoruz"

Başkan Ahmet Aras, Muğla'nın doğal dokusunu korumak için çevre dostu projeler geliştirdiklerini ve sürdürülebilir bir çevre politikası izlediklerini vurguladı. Yeşil alanların artırılması, atık yönetimi projeleri ve çevre bilincini artırma amacıyla eğitim çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Hukuki mücadele devam ediyor

Başkan Aras, usulsüz imar uygulamalarına karşı yürütülen hukuki mücadeleye dikkat çekti. "Çevreye zarar verebilecek düzenlemelere karşı 220 dava açtık. Doğal yaşam alanlarımızın korunmasını sağlıyoruz. Hedefimiz Muğla'nın güzelliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Çevre koruma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ve daha yaşanabilir bir kent bırakmak için birlikte çalışmalıyız" dedi.