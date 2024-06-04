Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte, çocuklar için atölyeler ve yetişkinler için yarışmalar yer aldı. Ayrıca sahne alan Popüler Müzik orkestrası ile eğlenceli bir ortam oluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Muğla'nın eşsiz coğrafyasını korumak için sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte mücadele edeceklerini söyledi. Yılmaz, Muğla'nın 1480 kilometrelik kıyı şeridi, %68 orman varlığı ve zengin kültürel mirası ile Türkiye'nin gözbebeği şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişten beri çevre ve imar konularında 220 davası olduğunu belirten Yılmaz, Muğla'nın taşına, toprağına ve ormanlarına zarar verecek her türlü karara karşı hukuki mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Yılmaz, şenliğe katılan ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, Dünya Çevre Günü'nü kutladı.