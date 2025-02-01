Muğla Büyükşehir Belediyesi, eğitim desteklerini %65 artırarak öğrencilere ve ailelere daha fazla katkı sunuyor. Üniversite öğrencileri için 10 bin TL’ye varan eğitim yardımı sağlanırken, ilköğretim ve lise öğrencileri de kırtasiye, beslenme ve kıyafet desteği alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla öğrencilere verdiği desteği artırdı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemiyle birlikte, sağlanan yardımlar ailelerin yükünü hafifletmeye devam edecek. Belediye bugüne kadar toplam 14 milyon 38 bin 741 TL eğitim ve beslenme desteği sağladı.

İkinci dönem destekleri hesaplara yatıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, eğitim yardımlarını üç kalemde %65 artırdı: Üniversite öğrencilerine iki dönem halinde toplam 10 bin TL kırtasiye desteği, ilköğretim ve lise öğrencilerine 1000 TL kırtasiye yardımı, 8 ay boyunca öğrencilere aylık 1000 TL beslenme desteği, ilköğretim öğrencilerine 600 TL ve lise öğrencilerine 1000 TL kıyafet desteği sağlıyor. İkinci dönem eğitim destekleri, Pazartesi günü öğrenci hesaplarına yatırılacak.

“Gençlerimizin yanındayız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, eğitimde fırsat eşitliğine verdikleri önemi vurgulayarak şunları söyledi: “Ülkemizde ekonomik koşullar ne yazık ki eğitimde fırsat eşitsizliği yaratıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için kırtasiye, beslenme ve kıyafet desteklerimizi artırdık. Üniversite öğrencilerimizin ulaşım ücretini 1 TL’ye düşürdük, her sabah sıcak çorba ikram ediyoruz. Mutlu bir Muğla ve çağdaş bir Türkiye için gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz.”