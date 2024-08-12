Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 13 Ağustos Salı günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:

Menteşe'de Kesintiler

Saat: 10:00 - 13:00

Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölgeler: Akçaova Mh., Çetir Küme Evleri, Albayrak Cd., Aytaman Sk., İstiklal Sk., vb.

Milas'ta Kesintiler

Saat: 09:00 - 14:00

Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölgeler: Gürçamlar Mh., Kazıklı Mh., Bozbük Mh.

Yatağan'da Kesintiler

Saat: 10:00 - 16:00

Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölgeler: Çukuröz Mh.

Marmaris'te Kesintiler

Saat: 09:00 - 12:00 13 Ağustos Salı günü Kütahya'da hangi bölgelerde elektrik kesilecek?

Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölgeler: Çamlı Mh., Köybuşu Sk.

Saat: 13:00 - 16:00

Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölgeler: Çamlı Mh., Köylük Sk.

Dalaman'da Kesintiler

Saat: 10:30 - 11:30

Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölgeler: Gürköy Mh., Atakent Mh., Kargınkürü Mh., Karacaağaç Mh., Altıntas Mh.

Saat: 13:30 - 14:30

Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölgeler: Hürriyet Mh., Altıntas Mh.

Köyceğiz'de Kesintiler

Saat: 09:00 - 15:00

Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölgeler: Gülpınar Mh., Yeşil Sk., Baykent Cd., Hacı Halil Sk., Osman Ağa Cd., vb.

Saat: 09:00 - 15:00

Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölgeler: Gülpınar Mh., Fevzi Paşa Cd., Atatürk Blv., Ulucami Mh.

Elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak ve güncellemeleri takip etmek için Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Elektrik kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Elektrik kesintisi durumunda günlük yaşamın aksamaması için bazı önlemler almak gereklidir. İşte elektrik kesintisinden önce alınması gereken önlemler:

1. Acil durum ışık kaynakları hazırlayın

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma sağlamak için el feneri, mum veya şarjlı lamba gibi alternatif ışık kaynaklarını hazırlayın. Bu ışık kaynaklarını kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurmak, kesinti anında işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu cihazların pillerini ve şarj durumlarını kontrol etmeyi unutmayın.

2. Elektronik cihazları koruyun

Elektrik kesintisi öncesinde, hassas elektronik cihazlarınızı korumak için fişlerini prizden çekin. Ani bir elektrik geri dönüşü cihazlarınıza zarar verebilir. Bilgisayar, televizyon ve diğer elektronik cihazlar için voltaj düzenleyici veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanmayı düşünebilirsiniz.

3. Yedek güç kaynağı ve şarjlı cihazlar

Cep telefonu, tablet ve laptop gibi taşınabilir cihazlarınızın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Ayrıca, kesinti sırasında kullanmak için taşınabilir güç bankaları bulundurmak önemlidir. Bu sayede, acil durumlarda iletişimde kalabilir ve cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Elektrik kesildiğinde yapılması gerekenler

Elektrik kesintisi başladığında, evde güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır:

1. Buzdolabı ve dondurucuyu kapalı tutun

Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kısa süreli kesintilerde buzdolabı yiyecekleri birkaç saat boyunca soğuk tutabilir, ancak uzun süreli kesintilerde yiyeceklerin bozulma riski artar.

2. Sıcaklık kontrolü

Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazır bulundurun. Yaz aylarında ise serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz.

3. Güvenlik önlemleri

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, bu mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta kullanmak yangın riskini azaltacaktır. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.