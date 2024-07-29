Bunlar da ilginizi çekebilir

Kesinti ID: 3053478 Saat: 9:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Yer: Köyceğiz, Gülpınar Mahallesi (Çeşitli sokak ve caddeler)

Kesinti ID: 3053414 Saat: 10:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Yer: Ula, Gökova Mahallesi (Çeşitli sokak ve caddeler)

Kesinti ID: 3053405 Saat: 9:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Yer: Menteşe, Akçaova Mahallesi (Kudret Sokak, Yeşilyurt Yolu Caddesi, Ölmez Sokak)

Kesinti ID: 3053252 Saat: 9:00 - 11:30 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Yer: Köyceğiz, Toparlar Mahallesi (Çeşitli sokaklar)

Kesinti ID: 3052896 Saat: 10:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Yer: Fethiye, Ölüdeniz Mahallesi (Çeşitli sokak ve caddeler)

Kesinti ID: 3052075 Saat: 5:00 - 8:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Yer: Bodrum, Akçaalan Mahallesi (Piren Caddesi, Eşşek Kuyusu, Durhasan Sokak)

Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) verilerine göre 30 Temmuz tarihinde Muğla ’nın elektrik kesinti sine uğrayacak ilçelerini sizler için derledik. İşte 30 Temmuz’da kesintiye uğrayacak ilçeler…

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.