Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) verilerine göre 30 Temmuz tarihinde Muğla’nın elektrik kesintisine uğrayacak ilçelerini sizler için derledik. İşte 30 Temmuz’da kesintiye uğrayacak ilçeler…
Bodrum’da Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3052075
Saat: 5:00 - 8:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yer: Bodrum, Akçaalan Mahallesi (Piren Caddesi, Eşşek Kuyusu, Durhasan Sokak)
Fethiye’de Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3052896
Saat: 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yer: Fethiye, Ölüdeniz Mahallesi (Çeşitli sokak ve caddeler)
Köyceğiz’de Planlı Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3053252
Saat: 9:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yer: Köyceğiz, Toparlar Mahallesi (Çeşitli sokaklar)
Menteşe’de Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3053405
Saat: 9:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yer: Menteşe, Akçaova Mahallesi (Kudret Sokak, Yeşilyurt Yolu Caddesi, Ölmez Sokak)
Ula’da Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3053414
Saat: 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yer: Ula, Gökova Mahallesi (Çeşitli sokak ve caddeler)
Köyceğiz’de Geniş Kapsamlı Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3053478
Saat: 9:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yer: Köyceğiz, Gülpınar Mahallesi (Çeşitli sokak ve caddeler)