Muğla’nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Gökova-Köyceğiz Karayolu üzerinde, Kızılyaka ışıklı kavşağında yaşanan kazada, 48 ABM 653 plakalı Toyota marka otomobil ile 85 yaşındaki M.G.’nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Otomobil ve elektrikli bisiklet çarpıştı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü M.G., yere düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.G.’ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan M.G.’nin sağlık durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Ekipler olay yerinde

Kazanın ardından bölgeye hızla ulaşan trafik ve jandarma ekipleri, olayla ilgili incelemelere başladı. Kazanın nedeni ve sorumluluğuna ilişkin detaylı soruşturma sürüyor.