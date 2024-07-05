Muğla'da pazar yerinde kar helvası ve kestane satışı yapan emekli pazarcı Süleyman Çırpı, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için çalışmaya devam ediyor. 2013 yılında kamudan emekli olduktan sonra pazarcılık yapmaya başlayan Çırpı, yaz aylarında tarihi kar helvası, kış aylarında ise kestane ve ceviz satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Çocukları üniversitede okuyan Çırpı, bu yıl çocuklarına ek olarak iki üniversite öğrencisine de burs vermeyi planlıyor. İkinci tezgahının gelirini öğrencilere burs olarak ayıran Çırpı, bu destekle gençlerin eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Geleneksel tatlı kar helvası

Çocukluğundan beri pazar yerlerinde çalışma alışkanlığı olan Çırpı, Muğla halkının büyük ilgi gösterdiği kar helvasını yaz aylarında Osmanlı döneminden gelen geleneksel yöntemlerle hazırlıyor. Aydın Madran yaylası, Fethiye Seki ve Denizli bölgelerinden temin edilen doğal karlarla üretilen kar helvası, Ramazan Bayramı sonrası satışa sunuluyor.

Dualar paradan değerli

Kar helvası satışının getirdiği gelirin yanı sıra, aldıkları duaların da kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Süleyman Çırpı, "Muğla halkının bu tatlıya gösterdiği ilgi beni çok mutlu ediyor. İnşallah bu sene çocuklarımın yanı sıra iki üniversite öğrencisine de destek olabileceğim. Onların eğitimine katkı sağlamak benim için büyük bir mutluluk" dedi.