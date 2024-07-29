Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) liderliğinde yürütülecek olan GREENLIGHT projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ KA220-SCH kapsamında kabul edilerek 250 bin Euro bütçe ile hayata geçti. MSKÜ'nün en büyük bütçeli projelerinden biri olan GREENLIGHT’ın açılış toplantısı, MSKÜ Akyaka Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi.

Uluslararası ortaklarla işbirliği

Proje, Menteşe Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Portekiz'den University of Minho, Yunanistan'dan Liofyllo Social Cooperative Enterprise, Portekiz'den Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio ve Kuzey Makedonya'dan Sredno Opshtinsko Uchilishte Nikola Karev Strumica ile ortaklaşa yürütülecek. Projenin koordinatörlüğünü, MSKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Kara Subaşat, Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürcan Çetin ve Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Ana Bilim Dalı yüksek lisans mezunu, Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Semra Ayata üstlenecek.

Enerji okuryazarlığı artırılacak

AB Erasmus+ destekli GREENLIGHT Projesi’nin başlıca hedefleri, enerji okuryazarlığının artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesidir. Proje, öğrencilere enerji seçimlerinin önemi konusunda bilgi vererek enerji bilinci yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.