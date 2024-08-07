Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ege Bölgesi'nde resmi kurumlar tarafından inşa edilen en büyük üçüncü güneş enerjisi santralini Denizova'da faaliyete geçirdi. 96 bin 832 metrekarelik bir alan üzerine kurulan Denizova GES, yıllık 3 bin 230 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.

109 milyon TL yatırımla Ege Bölgesi'nin enerji geleceği güvence altında

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, 109 milyon TL yatırımla Muğla'ya kazandırıldı. Güneş Enerji Santrali, Ege Bölgesi'nde resmi kurumlar tarafından yapılan en büyük üçüncü tesis olarak dikkat çekiyor. 5 MWe (6,22 MWp) kurulu güce sahip santral, yıllık 9.3 milyon kWh elektrik üretecek. Bu enerji, 11 bin 360 adet 550 W gücündeki güneş panelleri sayesinde üretilecek ve yıllık 3 bin 320 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak.

Karbon emisyonunu azaltacak, enerji giderlerini düşürecek

Santralin yıllık yaklaşık 20 milyon TL değerinde elektrik üretmesi planlanıyor. Bu enerji üretimi, 340 bin ağacın temizleyeceği karbon emisyonunu ortadan kaldıracak. Ayrıca, MUSKİ Genel Müdürlüğü, Köyceğiz ve Ortaca gibi bölgelerde evlere su iletmek için harcadığı enerjinin tamamını bu tesisten karşılayacak. Böylece, içme suyu tesislerinin yıllık enerji tüketiminin %10'u santralde üretilecek. Bu durum, MUSKİ'nin yıllık enerji ödemelerinde önemli bir azalma sağlayacak ve tasarruf edilen finansman, projelere aktarılacak.