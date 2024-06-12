Muğla, 1.480 kilometrelik kıyı şeridiyle Türkiye'nin en uzun sahil bölgesine ev sahipliği yapmaktadır. Bu eşsiz doğal zenginlikten herkesin eşit şekilde yararlanabilmesi amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında başlatılan Engelsiz Plajlar projesi, engelli vatandaşların denize erişimini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Engelsiz Plajlar projesi kapsamında, bugüne kadar 8 ilçede toplam 23 engelsiz plaj oluşturulmuştur. Bu plajlardan Fethiye Akmaz ve Büyüksamanlık Halk plajları da projeye dahil edilerek, engelsiz erişimi sağlayacak şekilde yenilenmiştir. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı gereği, Engelsiz Plajlar projesi yaz aylarında denize girmek isteyen engelli bireyleri özel nakil araçları ve uzman personel eşliğinde evlerinden alarak plajlara taşımaktadır. Bu plajlardan faydalanmak isteyen herkes, engel durumundan bağımsız olarak, özel şezlonglar ve soyunma kabinleri gibi imkanlardan yararlanabilmektedir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Plajlar projesi, her yıl belediye ekipleri tarafından yenilenmektedir. Bu projenin bir parçası olarak, engelli vatandaşlar ve aileleri için yürüyüş platformları, özel şezlonglar ve özel soyunma kabinleri gibi tesisler de sağlanmaktadır.

Muğla genelinde bulunan 23 engelsiz plaj

Bodrum ilçesinde Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent Yahşi, Turgutreis, Gündoğan, Türkbükü; Datça'da Palamutbükü, Taşlık, Hastanealtı, Orcey Otel Önü, Karaincir; Ula'da Akyaka; Köyceğiz'de Ekincik; Ortaca'da Sarıgerme; Dalaman'da Kille ve Sarsala; Milas'ta Ören, Güllük, Boğaziçi; Fethiye'de Akmaz, İnlice ve Büyüksamanlık.

Engelsiz Plajlar projesi, başarısıyla dikkat çekerek 2022 yılında uluslararası bir ödül kazanmıştır. Dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan "İnsan Kent Tasarım" ödüllerinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Sahiller Projesi, 22 ülkeden 100'ün üzerinde uluslararası başvuru arasından şeref ödülü almıştır. Bu başarı, projenin sadece yerel değil, aynı zamanda uluslararası alanda da takdir gördüğünün bir kanıtıdır.