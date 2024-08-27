Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trajik olayda, eşini öldüren zanlı M.K. adliyeye sevk edildi. Olay, Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak’ta dün sabah saat 08.00 sıralarında yaşandı.

Olayın ayrıntıları

Senem Kıvrık, aile içi sorunlar nedeniyle kocası M.K. hakkında evden uzaklaştırma kararı almıştı. Ancak, olay günü çift sokakta buluşarak tartışmaya başladı. İddialara göre, M.K. aracında bulunan sert bir cisimle Senem Kıvrık’ın başına vurdu. Tartışma sokakta devam ederken, M.K. yanında getirdiği bıçakla eşini karnından bıçakladı.

Yaralı durumda hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Senem Kıvrık’ı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kıvrık’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Adliyeye sevk edildi

Cinayetten sonra ormanlık alana kaçan M.K., emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlı işinden kısa süre önce ayrılmış

Hayatını kaybeden Senem Kıvrık’ın bir kırtasiyede kasiyer olarak çalıştığı, M.K.’nın ise ambulans şoförü olarak görev yaptığı ve kısa bir süre önce işinden ayrıldığı öğrenildi.