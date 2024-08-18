Yatağan ilçesi Yava Mahallesi ve Ula ilçesi Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine intikal etti.

Ekipler, yangın bölgelerine hızla ulaşarak karadan müdahaleye başlarken, yangın söndürme helikopterleri de havadan destek sağlıyor. Hem havadan hem de karadan alevlerle yoğun bir şekilde mücadele eden ekipler, yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.