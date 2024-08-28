Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 26 Ağustos'ta yaşanan ve bir kadının hayatını kaybettiği vahim olayla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Eşi Senem K'yi (40) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan M.K.'nin (43) emniyette verdiği ifade kamuoyuyla paylaşıldı.

M.K., ifadesinde, son üç aydır evliliklerinde ciddi sorunlar yaşadıklarını ve bu sorunların giderek arttığını iddia etti. Olay günü eşiyle karşılaştıklarında aralarında çıkan tartışmanın hızla büyüdüğünü belirten zanlı, eşinin kendisine hakaret ettiğini ve kendisini tahrik ettiğini savundu.

M.K., ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bana 'Seni aldattım' dedi. Bu sözlerle beni çok tahrik etti. Kendimi kaybettim, itişip kakıştık. Bu sırada yere düşerek başını kaldırıma vurdu. Üzerime geldi, bu yüzden ittirdim. 'Seni öldüreceğim' dedi. Kolundaki çantadan silah çıkarıp, beni öldürebileceğini düşünerek bıçakladım. Beni aldattığına dair herhangi bir durum söz konusu olmadı. Birisiyle görmedim. Kaç kez bıçak darbesi vurduğumu bilmiyorum. Başına sopa ya da sert bir cisimle vurmadım. Aracımın içerisinde herhangi bir şekilde kendisiyle konuşmamız ve tartışmamız olmadı. Olay, sokakta gerçekleşti. Bıçağı olay yerinden kaçarken yol kenarına attım. 112'yi arayacaktım ancak telefonumun tuşları basmadı. Arkadaşım Serdar'ı ararken çalışıyordu."

Olay sonrası 112'yi aramaya çalıştığını ancak telefonunun tuşlarının çalışmadığını iddia eden zanlı, bunun yerine arkadaşını aradığını belirtti.

Olayın geçmişi

26 Ağustos'ta Muğla Orhaniye Mahallesi'nde M.K. ile eşi Senem K. arasında park halindeki otomobilde başlayan tartışma, kısa sürede trajik bir sonla noktalandı. M.K.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan 2 çocuk annesi Senem K., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlı M.K. ise İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanarak tutuklandı.