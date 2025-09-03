Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 71 yaşındaki Meryem Okuyucu hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Hüesniye An Morkoyun (75) yaralandı.

Kaza Akyaka Mahallesi’nde oldu

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Hüesniye An Morkoyun’un (75) kullandığı yabancı plakalı otomobil, direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

71 yaşındaki yolcu kurtarılamadı

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem Okuyucu (71), sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Meryem Okuyucu hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Kazada yaralanan sürücünün tedavisi hastanede devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekiplerince yürütüldüğü öğrenildi.