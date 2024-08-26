Muğla’nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde Gökova-Köyceğiz Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, Toyota marka otomobil ile M.G. (85) idaresindeki elektrikli bisiklet, Kızılyaka ışıklı kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet yolda savrulurken, yaşlı adam M.G. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık, trafik ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G., ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen M.G. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ve bölge trafik ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Kazanın sebebi, çarpışmanın nedenleri ve ilgili detaylar hakkında çalışmalar devam ediyor.