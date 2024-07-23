Muğla'nın Yatağan ilçesinde Çine istikametinden dönüş yapan bir kamyonet, aşırı hız nedeniyle alt geçitte direksiyon hakimiyetini kaybetti. 09 LK 880 plakalı kamyonet, dengesini kaybederek yan yattı ve demir korkuluklara asılı kaldı.

Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, hafif yaralanan şoföre ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.