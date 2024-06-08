Hayır çarşısında satılan ürünlerin gelirlerinin tamamının Filistin’e gideceğini belirten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, “Şu anda Filistin’de Müslümanlar katlediliyor, şu anda Filistin’de kadınlar ölüyor, şu anda Filistin’de yaşlılar ölüyor, şu anda Filistin’de insanlık suçu işleniyor ve maalesef tüm gelişmiş ülkeler bu duruma seyirci kalıyor. Biz burada ateşe su taşıyan karınca misaliyiz ama istikametimiz doğru. Bu mücadeleler hem maddi hem manevi olarak hiçbir zaman kolay olmamıştır” dedi.

Aykaç, MÜSİAD Muğla ailesi olarak, İsrail’in Filistin’deki soykırımı nedeniyle bazı üyelerinin ihracatlarını durdurduğunu ifade etti: "MÜSİAD Muğla ailesi olarak bu soykırımdan önce İsrail’e ihracat yapan bazı üyelerimiz, soykırım başladıktan hemen sonra ihracatını durdurmuştur. Süpermarketlere gidin çoğu boykot ürünü şu anda indirimde"

Nevzat Aykaç, yapılan boykotun ve yardımların uzun vadede etkili olacağını belirterek, “Bugün yaptığımız bir hareket belki 5, belki 10, belki de 100 yıl sonra meyvesini verecek. O yüzden hak bildiğimiz bu yolda devam etmek zorundayız. İnşallah bir an önce bu zulüm bir daha başlamamak üzere biter ve Kudüs hak ettiği gibi Filistin’in başkenti olur” dedi.