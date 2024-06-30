Muğla'nın ev sahipliği yaptığı üçüncü Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali, büyük bir coşkuyla kutlandı. Festival, Slowfood Muğla Sözcüsü Gürkan Tetik'in de belirttiği gibi, uluslararası katılımla daha da zenginleşti. Bu yıl festivalde, iki Michelin yıldızlı şeflerin yanı sıra Belçika ve İtalya'dan gelen master şefler de yer aldı.

Hedef uluslararası platformlar

Etkinlik, Muğla'nın kültürel mirasını ve gastronomi turizmini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Festival kapsamında, Muğla'nın yöresel ürünleri Yeryüzü Pazarı'nda sergilendi, takı ve objelerin satıldığı Zahire Pazarı alanı ziyaretçilerle buluştu. Ayrıca, Yağcılar Hanı Kurşunlu Caddesi'nde düğün yemekleri sunuldu ve satıldı.

Gürkan Tetik, festivalin büyük ilgi gördüğünü ve her yıl daha da büyüyerek Muğla'nın gastronomi turizmine önemli katkılar sağladığını belirtti. Festivalin, Muğla'nın kültürel ve turistik değerlerini uluslararası platformda tanıtmayı amaçladığını vurguladı.