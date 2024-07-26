Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamp ve karavan altyapısı olmayan alanlar ile halk plajlarına gelişigüzel çadır kuran ve karavan park ederek çevre, görüntü ve gürültü kirliliğine neden olanlara yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde, özellikle kamp ve karavan alanlarında dikkatli kontroller yapılıyor.

Kabakum mevkiinde sıkı denetim

Müskebi Mahallesi Kabakum Mevkii'nde yapılan denetimlerde, bölgede izinsiz olarak bulunan karavanların sahiplerine ulaşılarak bulundukları alanlardan kaldırılmaları sağlanıyor. Sahiplerine ulaşılamayan bir karavan ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Çadır kurulumlarına anında müdahale

Deniz kıyısındaki ören yerleri, plajlar, sahiller ve diğer kamusal alanlara çadır kuran vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından uyarılarak çadırların kaldırılması sağlanıyor. Sahibi bulunamayan çadırlar ise gerekli inceleme ve tutanak işlemlerinin ardından ekipler tarafından alandan uzaklaştırılıyor.

Bodrum'un güzellikleri korunacak

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde ve rutin devriyelerle denetim çalışmalarına devam edecek. Bodrum'un doğal güzelliklerinin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmalar, ilçenin huzurunu ve estetiğini koruma hedefiyle sürdürülüyor.