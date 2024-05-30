Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlere yönelik kampların tanıtımına başladı. 12-22 yaş aralığındaki gençleri hedefleyen bu kamplar, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Ücretsiz olanak

Gençlik kamplarına katılan gençler, doğa yürüyüşleri, su sporları, kültürel geziler, takım oyunları ve sanatsal atölyeler gibi çeşitli aktivitelerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bu kamplar, özellikle maddi imkânları kısıtlı gençler başta olmak üzere, hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşayan gençlere hitap ediyor. Kamplar, gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.