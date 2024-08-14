Muğla'nın Ortaca ilçesinde büyük bir gıda skandalı yaşandı. Ortaca Belediyesi zabıta ekipleri, bir vatandaşın ihbarı üzerine gerçekleştirdikleri operasyonla yaklaşık 1 ton gıda ürününü imha etti.

Halk sağlığını tehdit eden gıdalar bulundu

Ortaca Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ihbarı değerlendirerek olay yerine hızla intikal etti. Gıda ürünlerinin taşındığı aracın sahibine ulaşan ekipler, ürünlerin saklama şartlarını inceledi. İncelemelerde, 945 kilo sucuk, 250 litre zeytinyağı ve 2 teneke beyaz peynirin uygun olmayan koşullarda saklandığı tespit edildi. Aracın içindeki ürünlerin bazıları kurtlanmış, zeytinyağları ise uygun sıcaklıkta muhafaza edilmemişti.

Hızlı müdahaleyle imha edildi

Ortaca Belediyesi yetkilileri, bu tür durumlarda hızlı ve etkili müdahalenin önemine vurgu yaptı. Zabıta ekipleri, sağlıksız ürünleri imha etmek üzere hemen çöp aracı çağırdı ve ürünler ortadan kaldırıldı. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu tür durumların ciddiyetle ele alındığını belirtti.