Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 2-4 Ağustos tarihlerinde düzenledikleri büyük çaplı göçmen kaçakçılığı operasyonlarında önemli bir başarıya imza attı. Bodrum, Milas, Marmaris ve Datça ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20’si adli makamlarca tutuklandı.

20 şüpheli cezaevine gönderildi

Operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen organizatörlere yönelik kapsamlı bir çalışma yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 20 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araçlara büyük cezalar uygulandı

Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanılan 2 kamyonet ve 7 otomobil olmak üzere toplam 9 araç ele geçirildi. Bu araçlara toplamda 57 bin 951 TL para cezası uygulandı.