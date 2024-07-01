Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Kazan Göletine serinlemek için giren Suriye uyruklu 8 yaşındaki Abdülgani Zaza, 7 yaşındaki Muhammet Nurettin Zaza ve anneleri Vilede Zaza boğularak yaşamını yitirdi. Anne ve iki çocuğun cansız bedenleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi tarafından göletten çıkarıldı.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan Abdülgani ve Muhammet Nurettin Zaza kardeşler, Kazan Göletine serinlemek amacıyla girdi. Bir süre yüzen çocuklar, aniden su yüzeyinde çırpınmaya başladı. Gölet kenarında çocuklarını izleyen anne Vilede Zaza, çocuklarının boğulmak üzere olduğunu fark edince onları kurtarmak için gölete girdi. Ancak anne ve iki çocuğu, çabalarına rağmen boğularak yaşamlarını yitirdi.

Göletten cansız bedenleri çıkarıldı

Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar durumu Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye hızla 112 ambulans, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi sevk edildi. Dalgıç ekibi, anne ve çocukların cansız bedenlerini göletten çıkardı.

Göletten çıkarılan anne ve çocukların cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.