Muğla’nın Yatağan ilçesinde, Bozarmut Mahallesi pazaryeri mevkiinde yaşanan trafik kazası, bir kadının hayatını kaybetmesine neden oldu. Kaza, sabah saat 08.00 civarında meydana geldi. 48 AGU 037 plakalı çekicinin sürücüsü M.Y. (30), park halindeki aracını hareket ettirdiği sırada, yaya olarak yolda yürüyen A.U. (48) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.U., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çekici sürücüsü yayadaki kadına çarptı

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, çekicinin altında kalan A.U.’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma devam ediyor

Gerekli olay yeri incelemeleri yapıldıktan sonra, A.U.’nun cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.