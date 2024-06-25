MUĞLA (AA) - Muğla'da güvenlik güçleri ve orman muhafaza ekipleri, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda ve kırsal mahallelerde devriye görevi yürütüyor.

Jandarma ve polis özel harekat ekipleri ile orman muhafaza ekipleri, yüksek risk taşıyan ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki attıkları devriye kapsamında vatandaşları orman yangınlarına karşı uyarıyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla jandarma özel harekat, polis özel harekat ve orman muhafaza ekipleri yangın riskinin bulunduğu ormanlık alanlarda devriye görevi yaparak vatandaşlarımıza orman yangınları konusunda dikkatli ve duyarlı olması için uyarılarda bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

