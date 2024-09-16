Muğla’da 16 Eylül Pazartesi günü hava açık ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 24°C civarında hissedilirken, öğleye doğru 28°C’ye ulaşacak. Nem oranı ise günün ilerleyen saatlerinde artış gösterecek.

- Sabah (09.00-12.00): Sıcaklık 24°C, nem oranı yüzde 31, rüzgar hızı ise saatte 8 km.

- Öğle (12.00-15.00): Sıcaklık 28°C, hissedilen sıcaklık aynı seviyede, nem oranı yüzde 27. Rüzgar hızı ise saatte 12 km'ye çıkacak.

- İkindi (15.00-18.00): Sıcaklık 24°C’ye düşerken, nem oranı yüzde 42'ye çıkıyor. Rüzgar ise 10 km hızla esecek.

- Akşam (18.00-21.00): Sıcaklık 19°C, nem oranı yüzde 67’ye yükseliyor. Rüzgarın hızı ise 8 km/s.

- Gece (21.00-24.00): Sıcaklık 17°C'ye kadar düşecek, nem yüzde 78 seviyelerine ulaşacak. Rüzgar 7 km/s hızla esmeye devam edecek.

Muğla’da haftanın ilk gününde özellikle öğle saatlerinde sıcaklık yüksek olsa da akşam saatlerinde serin bir hava hakim olacak. Geceye doğru ise sıcaklıklar daha da düşeceğinden dışarıda zaman geçireceklerin serin bir havaya hazırlıklı olması gerekiyor.