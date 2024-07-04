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İlçede operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.A'yı (30) Ölüdeniz Mahallesi'nde yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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