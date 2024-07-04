MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İlçede operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.A'yı (30) Ölüdeniz Mahallesi'nde yakaladı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: aa