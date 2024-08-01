Muğla'nın Yatağan, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerindeki Karabelen ve Şabantepe mevkilerinde, Lodos Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş. tarafından hayata geçirilmesi planlanan rüzgar enerji santrali projesi (RES) için 24 Mayıs'ta Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Bu kapsamda, Yatağan’a bağlı Şeref Mahallesi’nde düzenlenen halkın katılım toplantısı, köylülerin büyük tepkisiyle karşılandı.

Köylüler projeyi kabul etmedi

Toplantıya Şerefköy, Deştin, Esenköy, Alaşar, Kavaklıdere ve Yenimahalle mahallelerinden katılan sakinler, projeye karşı ortak bir karar alarak toplantının yapılmasını engelledi. Köylüler, projeyi istemediklerini belirterek toplantı sırasında protestolara başladı ve bu nedenle toplantı gerçekleştirilemedi.

Köylülerden tutanak tepkisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, toplantının yapılmamasına neden olarak 'halkın bilgilenmek istememesi ve yoğun protestolar'ı gösterdiği bir tutanak tuttu. Bu tutanağı yeterli görmeyen köylüler ve köy muhtarları, kendi tutanaklarını düzenleyerek imza topladı ve mühürledi. Bu tutanak da ilgili müdürlüğe teslim edildi.