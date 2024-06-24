Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Muğla'nın yüzde 70'inin ormanlarla kaplı olduğu ve bu nedenle orman yangınlarına karşı son derece hassas bir coğrafyaya sahip olduğu vurgulandı. Yaz aylarında yangın riskinin artması nedeniyle ek tedbirlerin alınması gerektiği belirtilen açıklamada, izinsiz piroteknik madde kullanımının orman yangınlarına neden olabileceği ve halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceği ifade edildi.

Yasak kapsamı

Alınan karar doğrultusunda, nişan, düğün, uğurlama, resmi ve milli bayramlar, çeşitli açılış, kutlama ve organizasyonlarda havai fişek ve benzeri piroteknik maddelerin izinsiz kullanımı yasaklandı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ormanlarımızı korumak ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, havai fişek, dilek balonu, maytap, torpil, kızkaçıran, tabanca mantarı, işaret fişeği, roma kandili ve her türlü piroteknik maddenin mevzuata aykırı ve izinsiz olarak alımı, satımı, kullanılması ve bulundurulması yasaklanmıştır."

Kolluk kuvvetleri

Valilik, genel ve özel kolluk birimleri başta olmak üzere tüm yetkili ve sorumlu kamu görevlilerinin bu yasakları denetleyeceğini ve takip edeceğini belirtti. Yasaklara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılacağı duyuruldu.