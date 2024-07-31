Toplantıda, hayvancılık sektörüne yönelik yeni destekleme modeli üzerinde duruldu ve bu modelin sektöre getireceği yenilikler ile avantajlar tartışıldı. İl Müdür Yardımcılığı görevine atanan Dr. Songül Topal'a yeni görevinde başarılar dilenirken, üreticilere sunulan desteklerin bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Hayvancılık sektörü gelişecek

Yeni destekleme modelinin, hayvancılık sektörüne nasıl yenilikler katacağı ve bu modelin avantajları hakkında detaylı bilgi paylaşıldı. Dr. Songül Topal'ın İl Müdür Yardımcılığı görevine atanması da toplantının önemli gündem maddeleri arasındaydı. Toplantıda, üreticilere sağlanan desteklerin daha verimli ve bereketli olacağına vurgu yapıldı.