Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Seydikemer Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen "Yangın Bilgilendirme Tatbikatı ve Eğitimi" büyük ilgi gördü. Belediye personeline yangın anında yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı, gerçek bir olayın canlandırıldığı eğitim heyecanlı anlara sahne oldu.

Yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı

Seydikemer'de gerçekleştirilen tatbikatta, belediye çalışanlarına yangın öncesi, yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler aktarıldı. Eğitim, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Seydikemer Grup Amiri Mehmet Koyuncu tarafından verildi. Belediye birim müdürleri ve çalışanlarının katıldığı eğitimde Koyuncu, evde, iş yerinde ve arabalarda oluşabilecek yangın türleri hakkında bilgi verdi.

Gerçekçi müdahale

Eğitimde, iş yerinde belirlenen söndürme ekibinin kişisel koruyucu donanımlarını kuşanarak yangına müdahale etmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, itfaiye ekibi gelene kadar mahsur kalanların kurtarılması, ilkyardım yapılması ve korunması gereken eşyaların güvence altına alınması gerektiği ifade edildi.

Eğitimin ardından, katılımcılar mutfak ocağında ve elektrikli aletlerde meydana gelen yangınlara nasıl müdahale edileceğini uygulamalı olarak öğrendi. Belediye çalışanları, itfaiye ekiplerinin kontrolü altında yakılan ateşi yangın tüpüyle söndürdü. Başarılı geçen tatbikat, gerçeğini aratmadı.