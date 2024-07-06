Muğla'da Hpv Aşısıyla Halk Sağlığına Destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 9-30 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri aşısı kampanyası başlattı. Özellikle ekonomik sıkıntı içindeki ailelerin ve yüzde 40 üzeri engelli raporu bulunan bireylerin öncelikli hedef alındığı kampanya, Muğla il sınırları içinde ikamet edenleri kapsıyor.

HPV aşısının, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere anüs, penis, vajina, vulva ve boğaz gibi kanser türlerine karşı koruma sağladığını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ozan Ziya Sayın, aşının cinsel temas yoluyla bulaşan HPV'ye karşı etkili olduğunu belirtti. Aşının, 11-12 yaşlarındaki gençlerde yapıldığında en etkili olduğunu ancak ileri yaşlarda da koruma sağladığını söyledi.

Başvuruların 5 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi üzerinden yapılabileceğini belirten Sayın, aşı programının toplum sağlığı için önemli bir koruyucu tedbir olduğunu vurguladı. Ayrıca hamile kadınlara aşı yapılmaması gerektiğini ve emziren kadınların aşı olabileceğini ekledi.