Muğla’nın Menteşe ilçesinde iki grup arasında çıkan ve silahların gösterildiği iddia edilen kavgada 14 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Menteşe’nin Saburhane Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Yusuf Serdar Demir (24) ile Ahmet Mete Özkay (26), meydanda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Özkay ve beraberindeki kişiler araçlarından pompalı tüfek çıkararak Demir’e tehditler ve hakaretler savurdu.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar bölgeden ayrılırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri hızlıca müdahale etti

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu Ahmet Mete Özkay ile birlikte toplam 13 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda;

1 pompalı tüfek ,

1 muşta ,

2 bıçak ele geçirildi.

6 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Mahkemede hâkim karşısına çıkan şüphelilerden:

Ahmet Mete Özkay ,

Sevkan Gülmez ,

Baran Can Özen ,

Cuma Cengiz Dırak ,

Ömer Esen ,

Seyit Sedat Bingöllü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, polis ekipleri olaya karıştığı iddia edilen diğer şahısların bağlantılarını araştırıyor.