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Kazada 48 LM 070 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, aynı otomobildeki 4 kişi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 48 LM 070 ve 48 BG 046 plakalı otomobiller, Ören Mahallesi Türkevleri mekisinde çarpıştı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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