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Yarlıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza da yaralanan sürücüler sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, Muğla'da yanan alanları havadan inceledi:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, Muğla'da yanan alanları havadan inceledi:

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Devrilen aydınlatma direği otomobilin market e girmesine engel oldu.