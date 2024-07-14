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Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Sağlık ekiplerince Seydikemer ile Fethiye ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hatice Kübra Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada sürücüler ile Fatma Y. (49), Hatice Kübra Y. (16), Evra K. (16), İbrahim K. (50), Hülya K. (46) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

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