Muğla’da hayat boyu öğrenme alanında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, çeşitli etkinlikleri planlamak ve hayata geçirmek amacıyla İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, eğitim faaliyetlerinde hizmet tekrarı ve kaynak israfının önüne geçerek verimliliği artırmayı hedefleyen önemli kararlar alındı. Komisyon üyeleri, hayat boyu öğrenme programlarının daha etkili bir şekilde uygulanması için iş birliği yapacaklarını ifade etti. Bu toplantı, il genelindeki öğrenme faaliyetlerinin verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.