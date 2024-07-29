Edinilen bilgilere göre, Menteşe ilçesinde otogarda bulunan P.E. (19) adlı öğrenci, kadın sığınma evi talebinde bulunmak için özel güvenlik görevlisi ile temasa geçti. Özel güvenlik görevlisi, P.E.'nin zabıtaya yönlendirilmesini sağladı. Zabıtaya yönlendirilen P.E., telefonunu kullanırken zabıta yetkilileri telefonunda PKK/KCK terör örgütüne ait örgütsel resimlerin bulunduğunu fark etti.

Güvenlik güçleri müdahale etti

Zabıta, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine hızla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan detaylı incelemelerde, P.E.'nin PKK/KCK terör örgütüne katılmak amacıyla Van'a gitmeyi planladığı belirlendi.

P.E., savcılığın talimatı doğrultusunda PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan dolayı gözaltına alındı. Kadının cep telefonuna da delil olarak incelenmek üzere el konuldu.