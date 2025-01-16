Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla önemli bir projeye imza attı. “Kadın Mahalle Meclisleri”nin ilk adımları Menteşe, Fethiye ve Ula ilçelerinde atıldı.

Kadınların kent yönetimindeki rolü artıyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde hayata geçirilen bu projeyle, kadınların yerel yönetimlere katılımı güçlendiriliyor. Kadın Mahalle Meclisleri, Kötekli Mahallesi’nde başlayan ilk toplantısıyla kadınlara kent yönetiminde daha fazla söz hakkı tanımayı amaçlıyor. Fethiye ve Ula ilçelerinde de bu meclisler kurularak toplantılar devam etti.

Eşit ve katılımcı bir kent için adım atıldı

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği toplantılarda, katılımcı kadınlar kentteki yaşam standartları ve ihtiyaçlar hakkında düşüncelerini ifade etti. “Nasıl bir kentte yaşamak istiyorum?” sorusu üzerine yapılan değerlendirmelerde, kadınlar taleplerini dile getirme fırsatı buldu.

Başkan Aras’tan kadınlara destek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kadın Mahalle Meclisleri projesinin kadınların eşit temsili ve aktif katılımı için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Aras, "Kadınların kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak en büyük hedeflerimizden biri. Kadın Mahalle Meclisleri sayesinde kadınların sorunlarını daha görünür hale getirecek ve taleplerini savunacağız” dedi.