Kaza Köyceğiz'de meydana geldi

Köyceğiz'in Döğüşbelen Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak karşı şeritlere geçti ve kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan olmadı, trafik aksadı

Kazada şans eseri kimse yaralanmadı. İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edilirken, yol her iki yönde tek şeride düştü. Trafik ekipleri, güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza nedeniyle karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.