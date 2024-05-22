Kaza, Boğa yokuşu Korucuk mevkiinde gerçekleşti. Muhammet İnci'nin yönetimindeki 09 DB 061 plakalı kamyon, Milas istikametine seyir halindeyken Boğa yokuşundan rampa aşağı iniş yaparken kontrolünü kaybederek yolun sağındaki uçuruma uçtu.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonun kasasında tehlikeli madde taşınması nedeniyle AFAD ekipleri de müdahale için sevk edildi.

AFAD ve İtfaiye ekiplerinin gerekli önlemleri aldığı belirtildi. Ardından, kamyonda sıkışan ve yaşamını yitiren sürücü Muhammet İnci, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı bölümden çıkarılarak Muğla Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına teslim edildi.

Kaza sonrası kamyon parçalara ayrılırken, kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.