Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan şiddet olayı, bölgedeki halkı şoke etti. Olay, Orhaniye Mahallesi Zihniderin Caddesi üzerinde park halindeki 48 ASG 210 plakalı otomobilde gerçekleşti. İddiaya göre, araç içinde bulunan 43 yaşındaki M.K. ve eşi 40 yaşındaki Senem Kıvrak arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Tartışmanın büyümesi üzerine, M.K. sinirlerine hakim olamayarak eşi Senem Kıvrak’ı bıçakla yaraladı. M.K., eşini karnından bıçakladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kanlar içinde kalan Senem Kıvrak’ın durumu oldukça kritikti; olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralı kadını hastaneye sevk etti. Ancak, ağır yaralanan ve fazla kan kaybeden Kıvrak, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis ve jandarma zanlıyı arıyor

Olayın ardından kaçan zanlı M.K.’nin, bölgedeki dağlık alana kaçtığı belirlendi. Emniyet güçleri ve jandarma ekipleri, M.K.'yi yakalamak için geniş çaplı bir arama başlattı.