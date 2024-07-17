Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle karayolu kenarında bulunan billboardlarda, orman yangınlarının önlenmesi ve ormanların korunmasına yönelik bilinçlendirme kampanyası başlattı. 2022 yılında Marmaris Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme sahasında çıkan yangında Karakulakların yaşam alanlarının büyük bölümü zarar görmüş, bu durum Karakulakların yaşamını olumsuz etkilemişti.

"Daha fazla canımız yanmasın"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Yasin İlemin'in yaptığı araştırmalar, yangın sonrası Karakulakların yaşam bölgelerini terk ettiğini ortaya koyuyor. Başkan Aras, billboardlarda, "Daha fazla canımız yanmasın, duyarlı ol, evimiz bırakma" mesajıyla sadece ormanların değil, ormanlık alanlardaki yaban hayatının da korunması gerektiğine dikkat çekti.